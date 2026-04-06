A morte do padre Oscar Vasconcelos de Souza Filho, de 72 anos, gerou comoção entre fiéis e lideranças religiosas nas redes sociais. A perda foi lamentada pela Diocese de Anápolis, onde ele exerceu parte de seu ministério.\nAtravés das redes sociais, a Diocese de Santos informou que o sacerdote morreu no último domingo (5), em Santos, no litoral de São Paulo, pouco antes de celebrar uma missa. "{Ele} foi imediatamente encaminhado ao Pronto-Socorro de Humaitá, mas, apesar do pronto atendimento, não resistiu”, disse, por meio de nota.\nFiéis que conviveram com o religioso também prestaram homenagens e relembraram sua atuação pastoral.\nAprendi muito com ele, fez parte da minha evangelização na infância e início da adolescência, com certeza uma grande perca pra nós, mas felicidade no céu (…)”, comentou um fiel. “Saudades eterna Pe Oscar, o senhor foi um sacerdote fiel. A nossa Paróquia de São Cristóvão sente muito a sua partida”, lamentou mais um.