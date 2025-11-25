A morte do policial militar Ricardo Luiz Bailona Neto, de 62 anos, causou grande comoção em Uruaçu, no norte goiano. O sargento também foi professor do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). À reportagem, um familiar descreveu Bailona como uma pessoa "extremamente correta" e que "gostava de ajudar todo mundo".\nBailona morreu nesta segunda-feira (24), vítima de um infarto. O filho do policial, o estudante Daniel Antônio de Lima Bailona, de 28 anos, contou ao g1 Goiás que o pai era uma pessoa muito querida e admirada.\nEle era um paizão, se preocupava se eu estava bem em Goiânia, se eu tinha comida, se eu tinha dinheiro. Nesse trabalho do Proerd, [ele] ajudou muitas famílias que tinham adolescentes envolvidos com drogas. Ele era bravo, rígido, perfeccionista, mas ele era único", revelou Daniel.