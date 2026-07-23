O policial militar identificado como Roy Pires da Silva faleceu aos 38 anos, em Goiânia, por complicações de um câncer. A morte causou comoção entre amigos, familiares e colegas de profissão.\nDe acordo com nota de pesar publicada pela Fundação Tiradentes nas redes sociais, Roy Pires morreu nesta quarta-feira (22) e foi sepultado na manhã desta quinta-feira (23), às 11h, no Cemitério Municipal Jardim da Saudade.\nNos comentários da publicação da fundação, amigos manifestaram mensagens de carinho. "Grande amigo! Que Deus conforte seus filhos e toda a família", disse um comentário.\nEm nota divulgada pela Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), a corporação lamentou a morte do militar e se solidarizou com amigos, familiares e colegas. "Descanse, que todos encontram força e conforto para suportar e superar esse momento de dor", informou a nota.