Douralino José de Araújo morre aos 71 anos (Divulgação / Prefeitura de Posse)\nA morte do político Douralino José de Araújo, conhecido como Marcha Lenta, de 71 anos, causou comoção nas redes sociais, especialmente na cidade de Posse, no nordeste goiano, onde morava. Douralino era atuante na política e trabalhava na articulação entre a prefeitura e a Câmara Municipal.\nAo POPULAR, o amigo dele Keu Lopes, que estava com Douralino sentado em um supermercado com outros colegas, no domingo (1º), contou que após pedir a conta, o político se levantou da cadeira, mas acabou caindo sozinho para trás, ocasião em que bateu a cabeça e teve sangramento.\nSegundo Lopes, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o encaminhou ao hospital da cidade. Ele depois foi transferido ao Hospital Estadual Centro Norte Goiano (HCN), em Uruaçu. Apesar dos esforços, ele morreu nesta quarta-feira (4).