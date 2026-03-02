A morte do professor Eurípides Fernandes causou comoção em Palmeiras de Goiás, no oeste goiano. Eurípides morreu no domingo (1º) e as causas não foram divulgadas pela família. Nas redes sociais, familiares, amigos e colegas lamentaram a perda.\nO ex-prefeito da cidade, Vando Vitor, escreveu que Eurípides “deixa um legado de amor à educação, à intelectualidade e às verdadeiras amizades”.\nSua dedicação e exemplo continuarão vivos em cada vida que ele ajudou a transformar”, acrescentou.\nAlegre e apaixonada pela educação: Veja quem era professora que morreu em Jataí\nMorte de professora causa comoção em Jataí\nSaiba quem eram o policial penal e a advogada encontrados mortos em Goiânia\nA irmã do professor, Edilane Fernandes, também se manifestou nas redes sociais. “Até um dia, meu irmão amado, estaremos sempre ligados, nada nos separará”, publicou.