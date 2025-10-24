A morte do professor de futsal Alexandre Augusto dos Reis, de 49 anos, em Anápolis, a 55 km de Goiânia, nesta sexta-feira (24), gerou comoção nas redes sociais. As causas da morte e confirmação do velório e enterro não foram divulgadas.\nMomento de profunda tristeza para nós amantes do futsal goiano. Nossos profundos sentimentos a todos familiares, amigos e atletas”, lamentou a Federação Goiana de Futsal por meio de nota de pesar.\n-Webstories comoção (1.3328285)\nAlexandre, que era presidente da Associação Esportiva Arena, onde atuava junto com sua esposa, Ivonete Morais Resi, foi homenageado por alunos, amigos e familiares.\nGrande homem e um excelente treinador, tratava todos alunos com carinho e afeto. Vai fazer muita falta (...)”, disse um internauta. “Infelizmente Anápolis perde um grande gestor de futsal, treinador, que sempre amou e lutou pelo futsal anapolino (...)”, escreveu outro.