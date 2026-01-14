A morte repentina do professor de vôlei Mauro Mendes de Paula, de 62 anos, causou forte comoção e provocou uma corrente de homenagens nas redes sociais de quadras e alunos em Anápolis. Ele morreu na noite desta terça-feira (13), por volta das 19h30, durante uma aula que ministrava a crianças, no Clube Recreativo Anapolino (CRA), no centro da cidade. Ao POPULAR, o clube informou que o professor sofreu um infarto fulminante.\nMauro ministrava aulas há cerca de 18 anos na instituição. Seu falecimento diante de seus alunos, impactou a cidade. Paulo Henrique, de 33 anos, aluno de Mauro há cerca de 9 meses, estava no local no momento da morte, aguardando o início de sua aula. Segundo conta, o professor teria sofrido um desmaio, caído e batido a cabeça.\nIrmãos morrem no mesmo dia e despertam emoção na cidade de Uruaçu