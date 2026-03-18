Professora Cristiana Paula Vinhal, de 41 anos (Reprodução / Instagram Cristiana Paula Vinhal)\nA morte da professora Cristiana Paula Vinhal, de 41 anos, que lecionava em Morrinhos, região sul do estado, comoveu várias pessoas nas redes sociais. Entre as várias postagens lamentando a perda da professora, que lutava contra um câncer, um dos comentários demonstrava o sentimento de luto coletivo: ‘será sempre lembrada com muito carinho!’.\nCristiana morreu na segunda-feira (16), conforme a nota publicada pela Universidade Estadual de Goiás (UEG) Campus Sul. A professora lutava contra um câncer que foi descoberto há pouco tempo, segundo a amiga e treinadora física, Nikita Rodrigues Fernandes.\nFoi um período muito difícil para ela, mas estava sempre forte e firme. A causa da morte ela descobriu há pouco tempo. Ela foi muito guerreira e assim ela lutou até o último dia, até as últimas semanas antes de passar mal. Ela treinava comigo, super dedicada e a querer vencer e viver, nunca reclamava”, relembrou a amiga Nikita Rodrigues.