Mônica Alves foi homenageada por instituições e órgãos de ensino de Jataí (Reprodução/Instagram de Mônica Alves)\nA morte da professora Mônica Alves, de 47 anos, na última quinta-feira (26) comoveu, além de familiares e amigos, a comunidade de ensino de Jataí. Mônica dava aulas nas escolas municipais Clobertino Naves da Cunha e Pedacinho do Céu. Ela deixa a filha Lazara Eduarda, o filho Arthur e seu parceiro.\nEm suas redes sociais, Mônica compartilhava momentos divertidos que dividia com seus alunos. Em um vídeo, a professora aparece com as crianças enchendo balões e brincando de “trenzinho” com elas, pulando e rindo. Na legenda, ela escreveu: “recepcionando os alunos com alegria”.\nEssa alegria em lecionar era uma das características mais marcantes de Mônica, segundo sua irmã Gilda Maria Alves, de 43 anos. Ao POPULAR, a irmã caçula da professora disse que "era notório e inquestionável sua paixão pelo magistério. Ela amava sua profissão e sua dedicação era admirável! Notava-se no cuidado com os pequeninos e amor deles para com ela!”.