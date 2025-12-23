A professora Priscilla de Andrade Silva Ximenes, de 41 anos, morreu nessa segunda-feira (22). Ela trabalhava na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (UFG). Conforme apurado pelo POPULAR, Priscilla estava internada e faleceu devido a complicações de um câncer.\nO velório da profissional ocorre nesta terça-feira (23) no Cemitério Complexo Vale do Cerrado, localizado na GO-060, em Goiânia. O sepultamento está marcado para as 16h. Priscilla era casada e teve dois filhos.\nEm uma nota de pesar nas redes sociais, o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg-Sindicato) afirmou que Priscilla era uma docente dedicada. “Sua presença marcou a vida acadêmica de estudantes e colegas, deixando um legado de compromisso com a educação pública, com o diálogo e com a construção coletiva do conhecimento”, diz parte do comunicado (leia na íntegra ao final da reportagem).