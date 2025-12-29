A morte da professora Shirlane Telles do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Arlindo Costa, em Anápolis, por conta de uma pneumonia causou comoção nas redes sociais. A docente de 58 anos morreu na última quarta-feira (24), véspera de Natal.\nEm nota publicada nas redes sociais neste domingo (28), o colégio disse que a morte da professora aconteceu em razão do agravamento de um quadro de pneumonia e lamentou a perda da profissional (confira a nota na íntegra abaixo).\nSua partida representa uma perda irreparável para todos nós, que tivemos o privilégio de conviver com sua presença, seu trabalho e sua humanidade. Shirlane foi uma mulher de coração generoso, marcada por uma sensibilidade rara e por um cuidado constante com o outro”, diz um trecho da nota.\nNas redes sociais, diversas pessoas lamentaram a morte da professora.