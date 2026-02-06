Brunna Dias Cardoso morreu aos 34 anos (Reprodução / Instagram Tonimar Camilo | Arquivo pessoal / Marlon Siqueira)\nA morte da professora Brunna Dias Cardoso, de 34 anos, nesta sexta-feira (6), gerou comoção nas redes sociais. Ela havia acabado de assumir a função no Colégio Estadual de Período Integral Ary Ribeiro Valadão, em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia, segundo o Coordenador Regional de Educação da cidade: “Era um sonho aguardado por ela”.\nA causa da morte ainda não foi revelada. Marlon Siqueira, tio dela, disse ao POPULAR que a família aguarda o laudo do Serviço de Verificação de Óbito (SVO). Ele explicou que desde segunda-feira (2) ela vinha se sentindo mal e buscou ajuda médica. Uma amiga contou à reportagem que ela sentia fortes dores no corpo. O tio afirmou que a equipe médica havia descartado dengue, anteriormente.