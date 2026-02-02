Morreu aos 54 anos a professora Ana Lucia Siqueira de Oliveira, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG). Conforme apurado pelo POPULAR, ela faleceu nesta segunda-feira (2) devido a complicações de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A docente passava férias em Maceió, capital do Alagoas.\nEm sinal de pesar, O IFG decretou luto oficial de três dias e suspendeu as atividades nos câmpus Goiânia e Aparecida de Goiânia. Informações sobre o velório e enterro de Ana Lucia ainda não foram divulgadas. A professora deixa três filhos - Gabriel, Renato e Tiago.\nO caso gerou bastante comoção nas redes sociais. Em um comentário, a psicóloga Rose Helen Shimabuku enfatizou as qualidades de Ana Lucia.\nSua alegria, leveza, dedicação e compromisso serão lembrados com carinho e saudade. Foi ponte, acolheu, mediou. Por onde passou deixou amigos. Que Deus traga conforto aos familiares e amigos, na certeza que Ana foi luz!", disse.