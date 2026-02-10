A morte da professora e psicóloga Lara Sthefane Pericoli Silva, de 26 anos, causou comoção entre amigos e familiares nas redes sociais. A jovem morreu em um acidente de trânsito, quando saía de Brasília rumo a Uruaçu, na região norte de Goiás.\nO acidente entre dois carros aconteceu no domingo (8), por volta das 13h, na BR-070, antes de Edilândia, em Águas Lindas de Goiás, no sentido Edilândia–Cocalzinho, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Conforme informações dos militares, quando as equipes chegaram, os veículos já estavam fora da pista e havia muitos populares no local.\nO motorista do Renault Sandero não apresentava ferimentos aparentes, enquanto o condutor do GM Astra foi retirado das ferragens com o uso de equipamento de resgate e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento. Duas passageiras que estavam nos bancos traseiros dos veículos morreram no local, ambas com múltiplas fraturas e sem sinais vitais, segundo os bombeiros.