Grazielle era conhecida pelas pessoas próximas também como uma mulher de fé (Arquivo pessoal / Hélida Leão)
No dia em que completou 39 anos, a professora Grazielle Macedo morreu nesta quinta-feira (1º), após complicações de saúde relacionadas a uma doença autoimune que havia afetado o fígado. A morte, ocorrida poucas semanas depois de um transplante considerado bem-sucedido, causou comoção entre amigos, familiares e ex-alunos em Goiânia.
Amiga de Grazielle, Karla Vieira lembrou em entrevista ao POPULAR da personalidade marcante da professora.
Uma pessoa extraordinária, alegre, sorridente e com um coração gigante. Os amigos estão todos sem acreditar, ela só levava alegria aonde passava", disse.