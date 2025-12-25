Radialista de Anápolis, Luciene Silva, morre aos 58 anos (Reprodução / Facebook Luciene Silva)\nA morte da radialista de Anápolis, Luciene Silva, aos 58 anos, causou comoção entre amigos, família e ouvintes. Colegas de trabalho mencionaram que ela era uma das mais completas comunicadoras do rádio goiano.\nLuciene faleceu nesta terça-feira (23) vítima de câncer. Ela havia perdido um filho em abril deste ano devido ao agravamento de uma sinusite. Na postagem em suas redes sociais, a radialista relembrou de uma mensagem dele sobre a luta para garantir o melhor tratamento para a mãe.\nTentei e fiz de tudo para garantir que você tivesse acesso aos melhores médicos e tratamentos, e para que você se sentisse confortável e amada em cada passo do caminho. [...] Você é minha inspiração, minha força e minha razão de ser. Sempre estaremos juntos nessa jornada”, declarou o filho.