Saulo de Castro Ferreira (Reprodução/ Instagram da Sead)
Um servidor público de 33 anos identificado como Saulo de Castro Ferreira morreu em Goiânia neste sábado (29). O profissional trabalhava na Secretaria Estadual de Administração (Sead), do governo do estado. A causa da morte do servidor não foi divulgada.
O velório de Saulo aconteceu neste domingo (30), no Cemitério Parque Nacional, em Goiânia.
Em publicação nas redes sociais, a Sead lamentou a morte de Saulo e informou que ele atuou por cerca de dois anos e meio na Gerência de Estudos e Impacto de Pessoal e estava atualmente lotado na Gerência de Gestão do Conhecimento e Competências. "Sempre atuou com dedicação, responsabilidade e compromisso com o serviço público", afirmou a nota.