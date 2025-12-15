O falecimento da agente comunitária de saúde Gabriela Elias de Souza, na madrugada deste domingo (14), em Piracanjuba, na região sul do Estado, causou grande comoção entre familiares, amigos, colegas de trabalho e moradores do município. Conhecida pelo sorriso constante, educação e carinho com as pessoas, Gabriela atuava no serviço público municipal e era considerada uma profissional dedicada e muito querida pela comunidade.\nAmigos relataram que Gabriela enfrentava há anos a diabetes mellitus tipo 1 (DM1), mas, apesar da condição de saúde, mantinha uma postura positiva e acolhedora no dia a dia. As causas da morte, no entanto, não foram divulgadas.\nAo POPULAR, a amiga Nathalia Fernandes, que conviveu com Gabriela por mais de 10 anos, destacou a sensibilidade e o cuidado da servidora com as pessoas ao seu redor.