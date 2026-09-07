-Servidora_morte (1.3453321)\nThaís Moreira da Silva Luro, de 29 anos, que morreu após acidente no Lago Corumbá 3, era servidora pública da prefeitura de Piracanjuba. Uma nota de pesar divulgada nas redes sociais da prefeitura causou comoção entre colegas de trabalho e moradores da cidade.\nO caso aconteceu no último sábado (5), na região conhecida como Serra Vale/Maneratuba, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). Segundo a Polícia Civil (PC), outras duas mulheres também ficaram feridas após a batida.\nTestemunhas relataram aos policiais que as três mulheres passeavam em uma moto aquática quando o marido de uma delas saiu em outra embarcação para acompanhá-las e acabou colidindo contra o grupo.\nSegundo a polícia, as vítimas foram socorridas por familiares e amigos e levadas ao Hospital Municipal São Pio X, em Orizona. No entanto, Thaís chegou à unidade de saúde sem vida. O Instituto Médico-Legal (IML) foi acionado para realizar os exames periciais. Entre as outras duas mulheres atingidas no acidente, uma permanece internada em estado grave e a outra apresenta quadro de saúde estável.