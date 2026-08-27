Uma servidora pública aposentada de Caldas Novas identificada como Cláudia Amaral Novaes morreu nesta quarta-feira (26). A prefeitura da cidade divulgou uma nota de pesar comunicando seu falecimento mas não informou a causa da morte.\nClaudia dedicou parte de sua trajetória profissional ao serviço público municipal, deixando sua contribuição e sua história junto ao município de Caldas Novas. Sua partida deixa tristeza e saudade entre familiares, amigos e todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ela", escreveu a prefeitura.\nNos comentários, internautas manifestaram seus sentimentos. "Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos nesse momento de profunda tristeza", disse um dos comentários.\nEmpresário e filhas morrem em acidente na BR-414, em Cocalzinho de Goiás\nMorre Tim Curry, astro de 'The Rocky Horror Picture Show' e 'It', aos 80 anos