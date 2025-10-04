A morte do delegado Marco Antônio Morbeck causou grande comoção nas redes sociais. De acordo com a Polícia Civil, ele morreu em Goiânia, vítima de câncer. A União Goiana dos Policiais Civis lamentou profundamente a perda do colega e manifestou solidariedade à família.\nSeu legado na história da Polícia Civil de Goiás jamais será esquecido”, diz a nota divulgada pela entidade.\nA morte do delegado foi divulgada na noite desta sexta-feira (3). Em nota, o Sindicato dos Delegados da Polícia Civil de Goiás também expressou pesar e prestou condolências a familiares e amigos.\nProfessor da rede municipal morre de câncer em Goiânia\nPolicial militar morre no dia do aniversário vítima de câncer\nDelegado Rafael Pareja morreu após passar mal enquanto jogava beach tennis, diz polícia\nNas redes sociais, amigos, colegas de profissão e internautas prestaram homenagens e destacaram as qualidades humanas e profissionais do delegado. Muitos ressaltaram sua generosidade, empatia e paixão pela vida.