-acidente_alego_amilton.mp4 (1.3460919)\nO acidente que resultou na morte do deputado estadual Amilton Filho (MDB), de 41 anos, mobilizou equipes dos bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada do último sábado (26), na BR-050, em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal (DF). O parlamentar estava a caminho de uma agenda de campanha na região quando o carro em que viajava bateu contra uma carreta. Um vídeo mostra os estragos após a colisão, que ocorreu nas proximidades do aeroporto do município (assista acima).\nNo carro estavam três pessoas: o deputado Amilton Filho, no banco dianteiro do passageiro; o motorista da equipe, Alessandro José Costa; e o videomaker Glauber Érick. Com a violência do impacto, o parlamentar ficou preso às ferragens e sofreu múltiplas fraturas. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito. Os bombeiros fizeram a retirada do corpo.