As mortes do advogado Márcio Nogueira Lemes, de 35 anos, e da namorada dele, Karolyne Steffane Madra de Oliveira, de 27, geraram bastante comoção. O casal estava junto há cerca de três meses. Nas redes sociais, amigos do profissional o descreveram como uma pessoa alegre e sorridente. Márcio e Karolyne morreram em um acidente na GO-010, entre Vianópolis e Luziânia.\nMárcio recebeu diversas homenagens na internet. "Que seu sorriso ilumine os céus como iluminou seus amigos aqui"; "Hoje nos despedimos de um grande amigo de profissão, cuja presença fará muita falta"; e "Os bons vão na frente mostrando o caminho" foram algumas das publicações feitas por amigos do profissional.\nEm nota, as Faculdades e Colégio Aphonsiano lamentaram as perdas. “Duas mortes tão precoces nos entristecem muito, a perda de dois jovens no auge de suas vidas nos faz refletir sobre a própria vida”, declarou a instituição. Além disso, a Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás (OAB-GO), por meio da Subseção de Trindade, também manifestou pesar pela morte de Márcio.