Lacres tortos, erros de impressão nas garrafas, odores estranhos e drinks com preços muito abaixo do mercado são sinais de alerta para consumidores que desejam evitar a compra de bebidas contaminadas com metanol. O uso dessa substância em bebidas alcoólicas já causou vítimas em São Paulo. Embora em Goiás ainda não haja registros confirmados de intoxicações recentes por metanol, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) estadual tem registrado um aumento no número de ligações solicitando informações sobre o tema.\nNesta terça-feira (30), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou a confirmação de cinco mortes por intoxicação por metanol no estado. Uma delas já foi comprovadamente causada pela bebida alcoólica adulterada, enquanto as outras quatro ainda estão sob investigação. Também foram registrados casos de cegueira associados à substância. Já houve registros anteriores de mortes relacionadas ao consumo de metanol em países como Rússia, Índia e Laos.