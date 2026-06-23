Jornalista Fernando Campos (Weimer Carvalho/ O Popular )\nO jornalista Fernando Campos, de 86 anos, que morreu na madrugada de segunda-feira (22), em Goiânia, deixou um legado decisivo para o automobilismo goiano. Além de acompanhar e registrar a história das pistas, participou diretamente da idealização e da construção do Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, tornando-se uma das figuras mais importantes para o desenvolvimento do esporte no estado. Ao POPULAR, seu neto Vitor Yee informou que ele teve leucemia.\nA trajetória de Fernando Campos tem ligação direta com a história da velocidade em Goiás. Ele iniciou sua caminhada no jornalismo esportivo na década de 1970, como editor de Automóveis do jornal O POPULAR, ainda na antiga sede da Avenida Goiás. Desde aqueles primeiros anos, sua influência ultrapassou as redações.