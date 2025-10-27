Alexandre Oliveira e Macedo, de 56 anos, era auditor da Prefeitura de Goiânia (Reprodução / TV Anhanguera)\nAlexandre Oliveira e Macedo, de 56 anos, morto em um engavetamento causado por caminhonete no Jardim América, era auditor da Prefeitura de Goiânia. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz). O motorista da caminhonete foi preso suspeito pelos crimes de homicídio, violência doméstica – por ter agredido a companheira dentro do veículo antes do acidente –, além de crimes de trânsito, de acordo com a Polícia Civil (PC).\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar.\nA vítima atuou como auditor de tributos municipais de Goiânia desde maio de 2020. Um ano antes, ele compôs a 1ª Câmara Julgadora de Segunda Instância do Conselho Tributário Fiscal, conforme apurou O POPULAR.