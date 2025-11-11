Mossâmedes reúne atrativos voltados ao ecoturismo e à cultura regional. Os elementos fortalecem a identidade goiana e ampliam as possibilidades de visitação. (Divulgação/ Goiás Turismo)\nO turismo goiano acabou de ganhar mais duas cidades na rota de turismo nacional, Mossâmedes, na região oeste, e Turvelândia, na região sudoeste de Goiás. A atualização ocorreu em outubro após os municípios preencherem os critérios estabelecidos pelo Ministério do Turismo (MTur). Agora, o estado passa a ter 99 cidades para fomentar o desenvolvimento do turismo no país.\nTurvelândia se destaca pelos eventos e festividades, além do agroturismo e turismo rural. A cidade tem um perfil vibrante que promete atrair visitantes em busca de experiências locais. Enquanto Mossâmedes tem áreas de vegetação de pau-papel e a famosa areia da Serra Dourada, matéria-prima da artista Goiandira do Couto. A histórica Igreja São José, do século XVIII, e o local da Pedra.