-MOTO_BATE_VIATURA_APARECIDA (1.3322819)\nUma motocicleta bateu em uma viatura da Polícia Militar (PM) que seguia para uma ocorrência, em um cruzamento da Avenida Copacabana, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que a viatura atravessava a rua para acessar a avenida, mas foi surpreendida pela moto que transitava pela via (veja o vídeo acima). O motociclista ficou ferido.\nAo POPULAR, a PM informou que a colisão ocorreu durante um "deslocamento emergencial com sinais sonoros e luminosos acionados", para o atendendo à denúncia de um homem que teria ameaçado atear fogo na sua companheira com tíner. Acrescentou que prestou os socorros à vítima e que o caso será devidamente apurado (veja a nota completa no final).\nO acidente aconteceu por volta das 17h de quinta-feira (9), no cruzamento da avenida com a Rua Taner de Melo, no Setor Serra Dourada. Nas imagens, é possível ver que, após a batida, os militares saem do carro para socorrer o motociclista.