-vídeo (1.3385543)\nO motorista de um ônibus da linha 909, que atende a região metropolitana de Goiânia, parou o veículo para permitir que uma motocicleta fosse transportada dentro do coletivo, entre os bancos dos passageiros. O caso, registrado em vídeo por quem estava no local, aconteceu na tarde desta quinta-feira (12), a cerca de 10 minutos de distância do Terminal Bandeiras.\nEm nota, a assessoria da Rápido Araguaia informou que tomou conhecimento da situação e começou uma apuração interna para verificar as circunstâncias do caso e adotar as medidas cabíveis.\nO POPULAR não localizou o motorista e o passageiro envolvidos para que se posicionassem.\nNo vídeo, é possível notar que o motorista enfrentou dificuldade para conseguir colocar a moto dentro do ônibus, além do desconforto dos passageiros com a cena incomum. Uma mulher chega a comentar: “A moto pagou passagem, moço?”.