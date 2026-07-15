-Moto Elétrica Porangatu (1.3433492)\nUm incêndio provocado por uma moto elétrica causou um prejuízo estimado em R$ 60 mil em uma residência de Porangatu, na região Norte do Estado. O caso ocorreu no início da madrugada da última terça-feira (7), por volta das 2h. Além do veículo elétrico, as chamas atingiram outras duas motocicletas, um automóvel e a estrutura da garagem.\nO proprietário do imóvel, o empresário e instrutor de polícia Everson Araújo, conhecido na cidade como Everson Careca, relatou que acordou com um barulho forte vindo da garagem. Inicialmente, acreditou que alguém estivesse tentando invadir a casa, mas, ao se aproximar da garagem e ouvir outro estouro, viu labaredas. Após mais um estrondo, ele percebeu que, na verdade, o som era dos pneus de algumas das motos estourando devido ao calor.