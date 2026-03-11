-Motoboy desaparecido é encontrado morto (1.3384513)\nUm motoboy que estava desaparecido desde domingo (8) foi encontrado morto na tarde de terça-feira (10) dentro do carro que dirigia, após o veículo ser localizado no fundo de um barranco próximo ao clube Bali Park, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros informou que a vítima, identificada como Yuri Chagas Barbosa de Lima, de 23 anos, estava presa às ferragens quando a equipe chegou ao local (veja vídeo acima).\nInicialmente, o caso era tratado como desaparecimento. A avó do jovem, Ivone Chagas, contou à repórter do g1 Goiás, Tatiane Barbosa, na manhã de terça-feira (10), que ele havia saído de casa para buscar a namorada no clube da região e não fez mais contato.\nEle entrou no carro e disseram que foi umas 5h40, 6h da tarde que ele saiu nesse carro. De lá pra cá, até hoje, o telefone dele não responde, não achamos o carro, não achamos ele. Já fui na polícia, já fui no IML, já fui nos hospitais, já fui nas UPAs, já fui em tudo quanto é lugar, mas ninguém sabe dele”, disse a avó ao g1.