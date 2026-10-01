-VÍDEO: Motociclista ajuda ambulância a conseguir passagem em trânsito parado e ganha elogios (1.3462766)\nUm motociclista chamou a atenção nas redes sociais ao ajudar uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a atravessar um trecho de trânsito parado em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, na última segunda-feira (28). O vídeo mostra o próprio motociclista sinalizando para que os veículos parem e deixem a unidade de emergência passar. A atitude rendeu elogios nos comentários da publicação, que já alcançou mais de 397 mil visualizações.\nAo O POPULAR, o motociclista, que preferiu não divulgar o nome nem mostrar o rosto, contou que já ajudou outras vezes em situações parecidas.\nSempre que acontece algo parecido, acredito que o ideal seja ajudar, até porque é uma emergência”, disse.