-Vídeo Itumbiara (1.3426360)\nUm gesto simples de gentileza em Itumbiara, no sul goiano, transformou o motociclista Marcos Silva, conhecido como Magrão, em exemplo de empatia para milhões de pessoas. Em vídeo, ele registrou o momento em que se deparou com uma idosa carregando algumas sacolas de mercado, quando decide interromper o trajeto para ajudá-la.\nAs imagens mostram a mulher caminhando com dificuldade por causa do peso das compras. Ao notar a situação, o motociclista se aproxima e se oferece para carregar as sacolas. Ela aceita a ajuda e informa o endereço de casa para que ele pudesse acompanhá-la (assista acima).\nDurante o trajeto, a idosa revela que torcia para que alguém pudesse ajudá-la. “Eu tava pensando: ‘Deus, será que aparece um filho de Deus pra me ajudar?’”, disse ela, acrescentando que chegou a pensar em pedir ajuda ao motociclista, mas ficou com vergonha.