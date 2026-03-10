-VÍDEO: Motociclista atingido por viatura da GCM morre após ficar seis dias internado; vídeo mostra b (1.3384325)\nUm motociclista morreu após ficar seis dias internado em decorrência de um acidente envolvendo uma viatura da Guarda Civil Metropolitana (GCM) na Avenida Castelo Branco, em Goiânia. Um vídeo de câmeras de segurança mostra o momento em que o veículo oficial atravessa uma das pistas e atinge a motocicleta. A morte foi confirmada pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), que apesar de todos os esforços da equipe multidisciplinar da unidade, o homem veio a óbito nesta segunda-feira (9).\nO caso aconteceu na última quarta-feira (4). A vítima foi identificada como Adriano Costa de Souza Couto, de 44 anos. Segundo informações divulgadas pela TV Anhanguera, ele foi socorrido após a colisão, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na segunda-feira (9).