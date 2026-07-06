-Vídeo (1.3430062)\nUm motociclista de aplicativo, identificado como Rafael Chaves de Menezes, de 37 anos, morreu após ser atingido por um carro enquanto seguia para assistir ao jogo do Brasil, no Setor Marechal Rondon, em Goiânia. À TV Anhanguera, o delegado Paulo Ludovico, responsável pela investigação do caso, informou que a suspeita é que a motorista teria furado o sinal vermelho.\nAs informações preliminares são que a condutora do automóvel teria desrespeitado a sinalização semafórica, o sinal vermelho, e acabou acontecendo esse abalroamento entre os dois veículos", disse.\nO acidente aconteceu na tarde de domingo (5). Imagens obtidas com exclusividade pela TV Anhanguera mostram o motociclista seguindo pela avenida quando o carro cruza a via à sua frente. Sem tempo para frear, ele atinge a lateral do veículo (assista acima).