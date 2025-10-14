-Fio solto em Jataí (1.3323861)\nUm motociclista foi atingido por um fio solto que estava na pista enquanto dirigia, na rua Voluntários da Pátria, no setor Rio Claro, em Jataí, na região sudoeste do estado. Imagens da TV Anhanguera mostram o momento em que a moto foi arremessada no ar devido ao impacto do choque.\nAo POPULAR, a Equatorial Goiás informou que os fio soltos da rua eram de telecomunicações (internet, fibra óptica, TV a cabo e telefonia fixa) e reforçou que está notificando as empresas para que tomem as devidas providências (Leia a nota completa ao final do texto).\nNas imagens é possível ver o homem trafegando pela via quando se enrosca no fio solto. O impacto faz com que ele gire no ar e sua moto vai parar na calçada.\nFios soltos e baixos viram armadilhas em Goiânia\nMulher morre após encostar em fio elétrico solto em lote em Rio Verde