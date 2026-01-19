-Vídeo (1.3363501)\nUm motociclista foi arremessado de um viaduto na Avenida T-63, no setor Bela Vista, em Goiânia, após colidir contra a mureta de proteção. Imagens de câmeras de segurança, obtidas pela TV Anhanguera, mostram o momento em que ele vira uma esquina na pista superior, perde o controle da moto e cai.\nO caso aconteceu na última quinta-feira (15). Nas imagens, é possível ver o homem, que não teve a identidade divulgada, caído no chão, enquanto pessoas que passavam pelo local tentam controlar o tráfego (assista acima).\nMotociclista morre após ser atingido por carro durante chuva em Mineiros\nPopulação enfrenta enxurrada para resgatar motociclista que caiu em rua; vídeo\nVídeo: motociclista é arrastado por enxurrada, e moto vai parar embaixo de caminhão durante forte chuva em Goiânia\nUma testemunha, também não identificada, relatou à TV Anhanguera que o motociclista caiu em frente ao carro dela. Segundo o depoimento, ela parou para prestar socorro e acionou o Corpo de Bombeiros.