-VÍDEO: Motociclista e carro são arrastados por enxurrada durante forte chuva em Planaltina de Goiás (1.3365986)\nAs fortes chuvas que atingiram Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, provocaram alagamentos em diversas ruas da cidade e deixaram moradores em situação de risco. Um motociclista e um carro chegaram a ser arrastados pela força da enxurrada. Os registros foram feitos na última sexta-feira (23) e circulam nas redes sociais (assista acima).\nAo POPULAR, a Prefeitura de Planaltina de Goiás informou que está ciente dos episódios causados pelas chuvas intensas e que equipes foram mobilizadas desde os primeiros registros. Segundo a gestão municipal, a Defesa Civil, a Secretaria de Infraestrutura e o setor de Trânsito realizaram vistorias, monitoramento de pontos críticos e ações emergenciais para reduzir os riscos à população.