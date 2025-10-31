Moto com placa escrita à mão, segundo a polícia (Divulgação / Comando de Policiamento Rodoviário (CPR))\nUm jovem foi preso após ser flagrado em uma moto com a placa adulterada em Caldas Novas, no sul goiano. Segundo o delegado, Guilherme Araujo Prudente, a placa da moto estava com a numeração escrita à mão. Além disso, a identificação correspondia a de uma caminhonete. Já a numeração do chassi e do motor estava apagada.\nAinda segundo o delegado, o jovem, de 21 anos, foi liberado após audiência de custódia e responde em liberdade pelo crime de adulteração de sinais identificadores de veículos automotores.\nO jovem não teve o nome divulgado, por isso, O POPULAR não localizou a defesa dele até a última atualização desta reportagem.\nEspecialista contesta multas de R$ 1 milhão da PRF após passeio com mais de 500 motociclistas em Goiás