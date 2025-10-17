-POP_BatidaItumbiara_171025 (1.3325270)\nUm motociclista foi preso suspeito de ter perseguido e espancado até a morte o motorista Leandro Santos Silva, de 40 anos, em Itumbiara, no sul do estado. O crime aconteceu após Leandro bater contra a moto do suspeito. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que o motorista bateu contra o motociclista e fugiu do local (assista acima).\nO motociclista foi preso preventivamente nesta quinta-feira (16). O POPULAR entrou em contato com a defesa dele, mas o advogado preferiu não se manifestar sobre o caso.\nEstudante é esfaqueado dentro de colégio por colega\nMãe é apreendida e padrasto é preso suspeitos de matar bebê usando varão de cortina, diz polícia\nHomem matou a 2ª mulher a um mês de ir a júri popular por feminicídio\nDe acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em julho deste ano. Na ocasião o motorista saiu de um bar após uma briga e dirigiu de forma desgovernada pela região. Quando Leandro fez uma curva, ele bateu contra o motociclista que estava na esquina.