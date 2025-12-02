-Vídeo (1.3344678)\nUm motociclista escapou por um triz de ser esmagado por um ônibus escolar em Anicuns, no oeste goiano. O momento do acidente foi registrado por câmeras de segurança.\nConforme as imagens, obtidas pela TV Anhanguera, é possível ver o homem atravessando um cruzamento quando é atingido pelo transporte escolar (assista acima).\nAdolescente morre atropelada em faixa de pedestre, em Anápolis\nMotociclista morre após ser atingido por viatura da PRF que estava em perseguição\nMotorista morre após batida entre carro e caminhão na BR-153, em Jaraguá\nAinda nos registros, é possível ver o ônibus passando por cima da moto, enquanto o motociclista rola para o lado. Por não ter tido o nome divulgado, a reportagem não conseguiu atualizar o estado de saúde dele.\nO POPULAR entrou em contato com a prefeitura da cidade, por e-mail às 17h40 desta terça-feira (2), para pedir um posicionamento, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.