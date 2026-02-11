-POP_DirecaoPerigosa_PM_110226 (1.3373012)\nUm motociclista que fugiu de várias abordagens policiais, filmava as perseguições e postava nas redes sociais acabou sendo preso em flagrante pela Polícia Militar na região do Conjunto Vera Cruz, região oeste de Goiânia (assista ao vídeo acima). O caso aconteceu na madrugada da última terça-feira (10).\nDe acordo com a PM, o motociclista estava conduzindo a motocicleta com a placa dobrada na GO-060 na companhia da namorada. Ao perceber a presença da viatura, o jovem fugiu em alta velocidade, realizando manobras perigosas e colocando em risco a integridade de pedestres. Após diligências e informações de populares, os militares identificaram o paradeiro do motociclista em um conjunto de chácaras na região do Vera Cruz.\nDurante a busca domiciliar no imóvel, onde também se encontrava a namorada do motociclista, foram localizadas, no interior do quarto utilizado pelo casal, 16 porções de maconha, acompanhadas de uma balança de precisão e escapamentos de motocicleta adulterados.