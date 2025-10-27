À esquerda, abordagem feita pela PRF-GO. À direita, print das multas cobradas em duplicidade (Arquivo pessoal/Monara Ribeiro)\nUm motociclista foi multado duas vezes pela mesma infração de trânsito durante um passeio na BR-060, próximo a Abadiânia. Um print divulgado pelo moto clube "Os Brabos Tem Nome" mostra a penalidade aplicada em duplicidade. Mais de 500 motociclistas que participavam do passeio foram multados pela Polícia Rodoviária Federal em Goiás (PRF-GO), sendo que o valor somado das punições ultrapassa R$ 1 milhão (veja a foto acima).\nAs multas, ambas no valor de R$ 2.934,70, possuem os mesmos detalhes. Elas se referem ao ato de trafegar em evento organizado sem permissão. A infração ocorreu no dia 19 de outubro, em um domingo, às 10h20.\nSegundo a administradora do moto clube, Monara Ribeiro, o caso ocorreu com mais de uma pessoa. Além disso, parte dos motociclistas teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.