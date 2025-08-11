Um homem de 65 anos morreu na manhã desta segunda-feira (11) após se envolver em um acidente de trânsito no bairro Jardim Helena, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Segundo o delegado Meurício Santana, o caso ainda deve passar por perícia, que vai apontar o causador do acidente.\nSegundo informações do Corpo de Bombeiros ao POPULAR, a vítima foi encontrada caída no chão, com ferimento na cabeça e hemorragia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local.\no delegado Maurício em entrevista ao POPULAR, afirmou que a investigação ainda está em andamento, e que após o laudo da perícia vai poder afirmar as causas do acidente.\nEstamos apurando a dinâmica dos fatos e vamos aguardar a conclusão do laudo pericial para informar qual foi a causa determinante do acidente. O laudo e a investigação vão apontar se o causador foi o condutor do ônibus, o condutor da motocicleta ou se houve culpa concorrente”, explicou.