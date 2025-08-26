Um motociclista morreu ao tentar passar entre dois veículos no Anel Viário, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, na manhã desta terça-feira (26), relatou a Polícia Militar de Goiás (PM-GO).\nDe acordo com a corporação, testemunhas contaram que o motociclista perdeu o equilíbrio da moto, caiu e foi atropelado por um caminhão. A morte dele, segundo a PM, foi constatada pelo médico da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no local.\nA PM informou que foi feito o isolamento da área, com bloqueio viário e acionamento da Secretaria Executiva de Mobilidade (SMTA) do município para apoio na organização do tráfego.\nÍndice de acidentes e mortes com motos revela tragédia urbana em Goiás\nJovem morre após acidente com caminhão na BR-153, em Anápolis\nAcidente mata quatro pessoas da mesma família na BR-414