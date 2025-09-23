Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com uma carreta na manhã desta terça-feira (23), entre a Avenida Jequitibá com a Rua Piratininga, no setor Jardim Bela Vista, em Goiânia.\nA Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) informou que o motorista da carreta, de 55 anos, trafegava pela Avenida Jequitibá, sentido Jardim Bela Vista/Parque das Laranjeiras, e entrou no cruzamento sem respeitar a parada obrigatória, atingindo a motocicleta que seguia pela via preferencial.\nAo ser surpreendido, o motociclista caiu na pista e foi atingido pela carreta. O motorista permaneceu no local do acidente e acionou o Corpo de Bombeiros, que constatou a óbito no local. A vítima, um homem de 34 anos, sofreu um politraumatismo e traumatismo cranioencefálico. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).