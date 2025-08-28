Motociclista foi lançado para trás da moto após se esbarrar em corda, segundo a polícia. O animal teve ferimentos leves, de acordo com a PM (Divulgação / Polícia Militar)\nUm motociclista morreu após se envolver em um acidente com um jumento que atravessava a Avenida Dona Laureana, em Alvorada do Norte, no Entorno do Distrito Federal (DF). A vítima identificada como Rodrigo Arantes de Andrade, de 31 anos, teria se esbarrado na corda amarrada ao animal e em uma árvore, que se esticou no meio na pista no instante da travessia, de acordo com a Polícia Civil (PC).\nO acidente aconteceu por volta das 3h de quarta-feira (27), no Setor Alvoradinha. Segundo a PC, o condutor não teria visto a corda, e, com o impacto, foi arremessado ao chão, caindo de costas para a moto.\nA Polícia Militar (PM) informou que Rodrigo teve múltiplas fraturas na região do crânio e do tórax. Ainda conforme relatos dados à PM, a vítima apresentava sinais de sufocamento pelo capacete e sangramento intenso.