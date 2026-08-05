O motociclista Rafael Scucato morreu após um acidente no km 520 da BR-153, em Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia, no fim da tarde desta terça-feira (4). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele caiu da motocicleta e, em seguida, foi atropelado por um caminhão.\nConforme a polícia, as circunstâncias da queda ainda serão apuradas. A Polícia Científica segue no local realizando os procedimentos relacionados à ocorrência, e as causas do acidente serão investigadas.\nRafael era integrante do motoclube Legion Bikers MC Brasil, base de Caldas Novas, no sul goiano. Nas redes sociais, o perfil nacional do grupo lamentou a perda do motociclista. “Hoje ele segue para percorrer as estradas celestiais, deixando entre nós a lembrança de sua amizade, lealdade e paixão pela vida sobre duas rodas”, escreveu o clube, que decretou luto oficial de 5 dias.