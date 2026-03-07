Um jovem de 24 anos morreu e uma jovem de 20 anos ficou ferida após um acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado (7), na Avenida Pedro Ludovico, em Anápolis, região central do estado. As vítimas estavam em uma motocicleta que bateu contra a traseira de um semirreboque estacionado na rua. O condutor morreu ainda no local, enquanto a passageira foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital do município com ferimentos.\nA vítima foi identificada como Daniel Alves de Morais, que conduzia uma motocicleta no sentido Norte–Sul da avenida. De acordo com informações do Batalhão da Polícia Militar de Anápolis, o motociclista teria perdido o controle do veículo e colidido contra a traseira de um semirreboque que estava estacionado na via.\nSegundo o Corpo de Bombeiros, uma jovem de 20 anos que estava na garupa da motocicleta também ficou ferida no acidente.