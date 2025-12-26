Pedro Afonso Inácio, de 25 anos, morreu após bater em carreta parada na GO-402 (Reprodução / Redes sociais | Arquivo pessoal)\nUm motociclista identificado como Pedro Afonso Inácio, de 25 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (26) após bater em carreta parada na GO-402, em Cumari, na região sudeste de Goiás. Ao POPULAR, amigos do jovem disseram que ele estava indo trabalhar.\nO acidente aconteceu por volta de 6h, quando ele estava em sua moto a caminho da fazenda próximo a Ponte Estelita, onde cuida do gado. Conforme informações preliminares, a carreta teria dado uma pane mecânica e o condutor parou na beira da rodovia para verificar.\nOs amigos suspeitam que Pedro não viu o veículo parado na via, e, por isso, não conseguiu frear ou desviar a tempo, vindo a colidir na traseira. Ele morreu ainda no local.